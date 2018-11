St. Martin reitet durch Bibliser Straßen

Biblis.Ein leuchtendes Meer aus bunten Laternen erhellte vor der Kirche St. Bartholomäus in Biblis den dunklen Himmel. Dort fand zuerst ein Gottesdienst statt, bei dem die Vorschulkinder der katholischen Familien-Kindertagesstätte Sonnenschein gemeinsam mit Pfarrer Ludger M. Reichert an die barmherzigen Taten des Heiligen Martin erinnerten. Danach ging es nach draußen zum Umzug, dessen Organisation in den Händen der Gemeindekindertagesstätte Pusteblume lag.

„Durch dich hat der Himmel den Armen umarmt und in die Nacht ein Licht gebracht. Du bist ein Glück, du bist ein Segen“, sangen die Teilnehmer der Martinsfeier. Das verdeutlichte die Symbolik des Lichtseins für Andere durch Güte und Mitmenschlichkeit. „Der Heilige Martin ist der Patron unseres Bistums Mainz“, erklärte Pfarrer Reichert. „Gott hat uns den Heiligen Martin geschenkt, um uns Menschen zu zeigen, wie wir leben sollen. Martin war ein Freund der Menschen, er hat mit ihnen geteilt, ihnen geholfen. Und er war ein Freund Gottes, er hat in Gebeten mit ihm gesprochen, von ihm geträumt, Gott war immer bei ihm“.

Die Geschichte vom Heiligen Martin brachten die Vorschulkinder „Schlaufüchse“ der Kindertagesstätte Sonnenschein mit einem kleinen Theaterstück wieder in Erinnerung. Drei Kinder saßen auf den Stufen vor dem Altar und waren die Erzähler, während die restlichen Jungen und Mädchen das Gehörte nachspielten.

Sie schlüpften dabei mal in die Rolle von St. Martin, mal in die des Bettlers. So war zu hören, dass auch Martins Vater schon Soldat war und „als Martin groß war, wollte er auch Soldat werden“. Nun kam dieser mit weiteren römischen Soldaten in eine Stadt. Der Weg führte durch den Mittelgang der Kirche nach vorne. Dort saß schon Georg, als Bettler verkleidet, vor den Stufen. Martin alias Maxim kam auf dem Steckenpferd heran geritten, sah den frierenden Bettler und teilte seinen warmen Mantel mit ihm.

In der Nacht träumte er von Jesus, der „hatte den Mantel vom Bettler an und sagte: Was du für den Bettler getan hast, hast du für mich getan“. Daraufhin wollte Martin kein Soldat mehr sein und legte seine Waffen vor dem Kaiser nieder. Er ließ sich taufen und wurde Christ. „In Erinnerung an dich feiern wir St. Marin. Wir wollen nie vergessen, was er Gutes getan hat“, sagte ein Kind.

Harmonika-Clubs spielen

Schließlich ging es aus der Kirche in den dunklen Abend. Den Umzug hatte die Kindertagesstätte Pusteblume organisiert. Dieser führte durch die Straßen von Biblis. Die Freiwilligen Feuerwehr und die DLRG begleiteten die Teilnehmer. Von der Kirche ging es direkt in den angrenzenden Schulhof. Dort erwartete die Spielgemeinschaft der beiden Harmonika-Clubs aus Lampertheim und Bürstadt die Teilnehmer. Weiter führte der Weg, angeführt von St. Martin alias Alessia Fey auf Pferd Keks, in die Viktoriastraße, Alte Schulstraße und Heinrichrstraße zurück auf die Darmstädter Straße und wieder zum Schulhof.

Dort steckte die Feuerwehr das Martinsfeuer an. Die Kindertagesstätte Pusteblume sorgte für die Bewirtung. Die traditionellen Martinsbrezeln für die Kinder wurden von der Bürgerstiftung Biblis gespendet. str

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018