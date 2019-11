Stadtgarde meldet sich zurück

Biblis.Funkenmariechen und Formationen in Gardeuniformen, dazu die passende Tanzmusik – und schon herrscht fastnachtliches Flair auf der Bühne. Die neu gegründete Stadtgarde Biblis hat zu ihrem ersten Gardeball in die Sporthalle Nordheim eingeladen. 15 Vereine aus der Region kamen mit ihren Solisten, Duos und Garden, darunter auch Solisten, die an den Deutschen Meisterschaften in Aachen teilnehmen. Eine Jury bewertete die rund 40 Darbietungen.

Es ist der erste Gardeball der Stadtgarde Biblis, die sich vor wenigen Wochen frisch gegründet hat. Die Mitglieder kommen aus der SG NoWa, die ihre Stadtgarde-Abteilung Mitte Oktober wegen einer umstrittenen Spende aufgelöst hat. Die SG NoWa hatte 2018 schon einen Gardeball ausgerichtet. Der vorherige Trainer Matthias Marinitsch ist nun Leiter der Tanzsportabteilung, trainiert werden die Gruppen von Monja Marinitsch.

Viele der Teilnehmer gehen regelmäßig zu Gardebällen und Freundschaftsturnieren.„Wir sind in den nächsten Tagen auf Turnieren in Mannheim und Frankenthal unterwegs“, berichtete Marinitisch. Beim eigenen Gardeball traten die Tänzer und Tänzerinnen nur als „Eisbrecher“ zu Beginn auf und begrüßten die Gäste. Anschließend gehörte die Bühne den Gästen. Die Vereinsmitglieder halfen bei der Durchführung der Veranstaltung mit.

Eine der größten Abordnungen bei den Gästen stellten die Luxe aus Altlußheim, die mit 60 Personen angereist waren, wobei nicht alle tanzten. „Wir sind noch nicht oft aufgetreten und noch etwas nervös“, verrieten Loreen, Winoa , Luisa, Gyopar und Finja von den Luxen. Eigentlich sind sie zu sechst, doch ein Mädchen muss krankheitsbedingt pausieren. Die Luxe hatten 2018 das Freundschaftsturnier in Nordheim für sich entschieden. Ebenfalls mit 60 Personen hatten sich die Karneval Gesellschaft Derkemer Grawler angemeldet. Karnevalsvereine aus Neckargemünd und Hoffenheim waren vor Ort. Erstmals dabei der Landauer Carneval Club sowie die Monemmer Stroseridder.

Es gab vier Altersklassen: Die Jugend bis fünf Jahre und von sechs bis zehn Jahre, die Junioren von elf bis 15 Jahre sowie die Aktiven, die älter als 15 Jahre sind. Auftritte waren in den Kategorien Tanzmariechen, Tanzpaar, Gardetanz und Showtanz möglich. Die ersten drei bekamen jeweils einen Pokal, alle eine Erinnerungsurkunde. „Weiterhin wird der Verein ausgezeichnet, der mit seinen Startern am besten abschneidet sowie der Verein, der die höchste Tageswertung bekommt“, ergänzte Michelle Kessler vom Vorstand.

Die Jury bestand aus drei Trainern und Fachleuten, darunter Jan Hoffmann, Beauftragter für Gardetanzsport. Jeder Juror konnte 100 Punkte vergeben. Maximal 20 für Uniformen, ebenfalls 20 Punkte bei der Schrittvielfalt. Auch auf den Schwierigkeitsgrad gab es maximal 20 Punkte. Das Verhältnis von tänzerischen und akrobatischen Elementen sollte ausgewogen sein. Jeweils bis zu 20 Punkte gab es auf die Exaktheit und Ausführung der Tänze sowie für Choreographie und Ausstrahlung. str

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.11.2019