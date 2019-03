Stadtumbau vor dem Startschuss

Biblis.Das Stadtumbau-Programm in Biblis steht vor einer wichtigen Entscheidung. Um die geplanten Projekte in Angriff nehmen zu können, will die Gemeinde ein Stadtumbaumanagement beauftragen.

Eine entsprechende Ausschreibung habe stattgefunden. Nun schlägt die Verwaltung vor, den Auftrag für die kommenden fünf Jahre an die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH zu vergeben. Das gesamte Auftragsvolumen belaufe sich auf knapp 417 000 Euro. Über diesen Vorschlag berät nun der Bibliser Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss während seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr im Saal des Bibliser Rathauses.

Weiterer Tagesordnungspunkt ist die Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung. Die Sitzung ist öffentlich, interessierte Bürger sind dazu eingeladen. ps

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019