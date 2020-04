Ständchen für die Nachbarschaft

Biblis.„Das ist hier die coolste Straße von Biwwels“, ruft eine Frau auf dem Fahrrad Gunter Lutzi und Rainer Grünewald zu. Sie hat schon ein paar Runden durch die Straße gedreht und fährt dabei immer wieder an den Biblisern vorbei, die vor ihren Häusern sitzen und Live-Musik machen. Seit drei Wochen kommen die beiden am Samstagabend auf dem Gehweg zusammen und unterhalten die Nachbarn mit Gitarrenmusik und Gesang.

„Mensch Rainer, hast du nicht Lust“, so fing vor ein paar Wochen das Gespräch zwischen Lutzi und Grünewald an. Lust darauf, etwas Kreatives und Musikalisches zu wagen und während der Corona-Krise etwas für die Gemeinschaft der Nachbarn anzubieten. Zuhören und gesellige Stunden miteinander verbringen, aber auf Distanz, jeder in seinem Hof, am Fenster oder vor seinem Haus. So bleiben alle zuhause, haben aber trotzdem ein gemeinsames Erlebnis. Die einen grillen im Hof oder arbeiten im Garten, andere setzen sich mit ihren Gartenmöbel Richtung Hoftor, schauen zu dem Duo rüber, hören zu – und singen auch mal mit.

„Die Resonanz der Nachbarn ist positiv“, freuen sich die beiden, betonen auch, dass der Zusammenhalt in ihrer Straße sehr gut sein und man aufeinander achten würde. Sie möchten mit ihrer Abendmusik die Nachbarschaft unterhalten, die Atmosphäre sei locker. Man wolle aber auf keinen Fall, dass ihre Musik für mehr Menschen in der Straße sorge, denn die Beachtung der Abstandsregeln und die Einhaltung der in der Öffentlichkeit erlaubten Kontakte sei ihnen wichtig. Sie möchten vor allem die Nachbarn erfreuen und auch diese bleiben auf Distanz.

Musikwünsche werden zudem erfüllt. Die zwei spielen beide Gitarre und singen dazu, teilweise auch mit Mikrofon und Verstärker unterstützt. Gespielt wird, was gefällt, da gibt es vorher keine Liste, sie sprechen sich abends immer spontan ab. „Wir haben schon oft zusammen Musik gemacht, auch noch mit zwei Freunden dazu“, erzählte Lutzi.

Absprache per WhatsApp

Während der Corona-Zeit sind die beiden Nachbarn jetzt aber nur zu zweit zu hören. Beim ersten Mal zeigten sich die Nachbarn freudig-überrascht und baten danach um Wiederholung. Daher setzten sich beide eine Woche später wieder vor ihre Häuser und legten los.

„Jetzt waren wir das dritte Mal als Straßenmusikanten unterwegs“, sagt Lutzi lachend. Es habe sich nun eingependelt, immer am Samstagabend zwischen 17 und 17.30 Uhr ginge es los. „Da schreiben wir uns kurz eine WhatsApp und treffen uns dann draußen“, erklärt Lutzi. Das Repertoire der beiden ist vielfältig, so dass sie gut eineinhalb bis zwei Stunden zusammen musizieren. „Durch Corona entwickeln sich viele neue, auch schöne Ideen. Vorher haben wir nicht auf dem Gehweg einfach so miteinander Musik gemacht, jetzt schon. Vielleicht bleibt diese Aktion auch über Corona hinaus bestehen, wer weiß“, sinniert Lutzi.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.04.2020