„Stars“ plaudern aus dem Nähkästchen

Nordheim.„Ich habe geträumt, dass ich geflogen bin“, erzählt der Kalif, und sein Freund wundert sich, denn er hatte davon auch geträumt. Die Szene gehörte zum Stück „Kalif Storch“, das die Volksbühne Worms als Weihnachtsmärchen aufgeführt hat. Rüdiger Glaser aus Biblis hat mitgespielt, genauso wie Hayyan Nofal. Zusammen besuchten die Laienschauspieler die Steinerwaldschule Nordheim/Wattenheim, um sich mit den Kindern darüber auszutauschen.

Denn die Schüler haben das Märchen selbst im „Wormser“ gesehen. Den Besuch hatte Rüdiger Glaser organisiert. Die Bürgerstiftung, in der sich Glaser auch engagiert, hatte drei Busse gesponsert, mit denen die Grundschüler aus Nordheim und Wattenheim zum Theater nach Worms fahren konnten. „So mussten die Kinder nur noch den Theatereintritt bezahlen“, erklärte Rektorin Antje Kühlberg. Sie dankte der Bürgerstiftung, vertreten durch Alfred Kappel, für die Unterstützung.

Rüdiger Glaser und Hayyan Nofal spielten eine kurze Szene in der Sporthalle in Nordheim noch einmal nach. Im Anschluss schrieben sie fleißig Autogramme und kamen mit Drittklässlern ins Gespräch. Die Schüler wollten beispielsweise wissen, wie das Kamel sprechen konnte und wie die Umbauten funktioniert haben. „Im kommenden Jahr könnten wir mal eine Führung hinter den Kulissen ins Auge fassen“, meinte Glaser. Die Kinder interessierte auch, ob die beiden Schauspieler noch andere Berufe hätten. „Und was passiert, wenn einer auf der Bühne mal muss?“ Da konnten die Laienschauspieler die Kinder beruhigen: So etwas sei noch nie passiert. „Vor lauter Konzentration vergisst man alle anderen Bedürfnisse – so wie ihr in der Schulstunde“, erklärte Glaser lächelnd.

Dass sie etwa vier Monate geprobt und das Stück vor gut 8000 Zuschauern elf Mal aufgeführt haben, erzählten sie noch. Theater zu spielen und zu sehen, habe viele positive Wirkungen: Auf der Bühne helfen sich alle gegenseitig, und es werden Werte vermittelt. Sich gegenseitig zu unterstützen, gemeinsam stark zu sein, aber auch Mensch und Tier zu achten. Denn der Kalif kann sich erst wieder vom Storch zurück in einen Menschen verwandeln, wenn er Tiere respektiert und entsprechend behandelt. str

