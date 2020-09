Start-Ziel-Sieg für Babak Shahvari

Biblis.Auch wenn die Beteiligung bei den Clubmeisterschaften der Golfer im GC Biblis zu wünschen übrigließ, so wurden die 58 Teilnehmer von den zahlreichen Zuschauern, die sich in luftiger Höhe auf dem „Bahnhofsvorplatz“ zusammengefunden hatten, mit Spannung am 18. Grün erwartet.

Jeweils an zwei Tagen waren Damen, Seniorinnen, Herren und Senioren bis zum Handicap 28 auf die jeweils 18 Löcher gegangen. Vom Greenkeeper-Team optimal vorbereitet, präsentierten sich nicht nur die Fairways perfekt, auch die zahlreichen Bunker, Hindernisse und Grüns ließen sportlich keine Wüsche offen.

Als zahlenmäßig größte Gruppe lieferten sich besonders die 30 angemeldeten Senioren einen harten Schlagabtausch. Am Ende ließ sich erneut Jörg Fröhlich, nach zwei konstanten Runden von jeweils 77 Schlägen, den Sieg nicht aus den Händen nehmen. Der Groß-Rohrheimer Ekkehard Faatz kam mit zwei Schlägen Vorsprung vor Yeong-Jar Song auf den zweiten Platz. Mit einem klaren Vorsprung von neun Schlägen durfte sich Helga Rösler bei den Seniorinnen in die Siegerliste eintragen. Etwas Pech hatte die Bobstädterin Antonia Schreiner. Nach der ersten Runde noch aussichtsreich auf dem zweiten Platz liegend, musste sie am Ende diesen Platz an Elke Faatz abgeben.

Mit den niedrigsten Vorgaben des gesamten Feldes gingen 15 Herren an den Start. Nach einem Start-Ziel-Sieg durfte Babak Shahvari die Clubmeisterschafts-Trophäe mit nach Hause nehmen. Gesundheitlich angeschlagen, konnte ihm Martin Braun nicht Paroli bieten. Weit unter Wert geschlagen, kam Matthias Walz auf den dritten Rang. Leichtes Spiel hatte dagegen Damenmeisterin Erika Crnjak. Nach gutem Spiel gewann sie gegen Doris Huthmann-Kutzner. Wie immer gut gelaunt kam Claudia Delzeit, die nicht ihr bestes Golf abliefern konnte, auf den Bronzerang.

„Wir haben einen traumhaft vorbereiteten Platz vorgefunden und wurden sowohl vom Sekretariat als auch von unserer Gastronomie auf das Beste umsorgt“, sagte Seniorinnenmeisterin Helga Rösler. Fell

