Sternsinger der Pfarrgruppe Biblis ziehen los

Biblis.Mit dem festlichen Aussendungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Bartholomäus machen sich die Sternsinger der Pfarrgruppe Biblis auf den Weg. In kleinen Gruppen ziehen die Kinder als die heiligen drei Könige durch die Straßen und sammeln Spenden. In Biblis sind die Sternsinger ab heute unterwegs und klingeln bis einschließlich Samstag, 5. Januar, an den Haustüren. In Groß-Rohrheim ziehen die Sternsinger am Samstagmittag los. Nur angemeldete Familien bekommen am gleichen Tag in Nordheim Besuch, während in Wattenheim jeder Haushalt damit rechnen kann, dass die Sternsinger vorbeischauen. Das Dreikönigssingen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wir gehören zusammen“. Mit den Spenden soll behinderten Kindern in Peru und auf der ganzen Welt geholfen werden. red (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.01.2019