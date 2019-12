Sternsinger halten Segen bereit

Der zentrale Aussendungsgottesdienst der Pfarrgruppe Biblis erfolgt am Mittwoch, 1. Januar, 18 Uhr, in St. Bartholomäus.

Die Sternsinger in Biblis sind von Freitag, 3. Januar, bis Samstag, 4. Januar, in verschiedenen Gruppen in ihren jeweiligen Straßenbezirken unterwegs. Die Gruppen besuchen angemeldete Haushalte.

Gleiches gilt für den Besuch der Sternsinger in Groß-Rohrheim, auch hier kommen die Gruppen nach vorheriger Anmeldung vorbei.

In Wattenheim laufen die Sternsinger von Haus zu Haus. Hier und auch in Groß-Rohrheim sind die Kinder und ihre Begleiter am Samstag, 4. Januar, unterwegs.

Die Rückkehr der Sternsinger erfolgt in den jeweiligen Gottesdiensten in den Gemeinden: am Sonntag, 5. Januar, 9.30 Uhr, in Wattenheim sowie 11 Uhr in Groß-Rohrheim. In Biblis findet der Gottesdienst am Dienstag, 7. Januar, 18 Uhr, statt. str