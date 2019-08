Stolperfallen und Unkraut ärgern SPD

Biblis.Vom alten zum neuen Friedhof ist die SPD in Biblis geradelt, um unterwegs über einige Themen zu sprechen. Der Vorsitzende Ewald Gleich und Fraktionssprecher Josef Fiedler führten die Gruppe an. Der alte Friedhof ist schon vor Jahren zu einem kleinen Park umgestaltet worden. Weiter ging es zum aktuellen Friedhof, ehe sich die kleine Gruppe im Biergarten zum Abschlussgespräch traf.

Insgesamt präsentiert sich der ehemalige Friedhof recht malerisch mit Ruhebänken entlang der Wege, großen schattenspendenden Bäumen und dem Ehrenmal. So sehen das auch die Kommunalpolitiker der SPD, obwohl es Kritik gab. So forderte Gleich, der Bürgermeisterkandidat seiner Partei ist, dass die noch vorhandenen Grabstellen – rund ein Dutzend im ganzen Park – endlich abgeräumt werden sollten. Die Stine, darunter kunstvolle Steinmetzarbeiten aus den vergangenen Jahrhunderten, sollen allerdings erhalten bleiben und entlang der Umfriedungsmauer aufgestellt werden.

Mülleimer quillt über

Bemängelt wurde der deutlich sichtbare Unrat von Zigarettenkippen bis zu Verpackungsresten, der aus vollen Abfallkörben quoll. Ganz besonders aber missfallen den Genossen die ungepflegten Wege im Park mit Schlaglöchern und überstehenden Platten. Entweder „sofort herrichten“ oder „absperren“, lautete die Forderung an die Gemeindeverwaltung.

Weiter führte der Weg die Genossen über die Lindenstraße zum Friedhof, wo auf Initiative der SPD Rasengräber entstanden sind. Im Ganz deutlich wurde der Wandel in der Bestattungskultur: Die Nachfrage nach Familiengrabstätten sinke, dafür gebe es immer mehr Urnenbestattungen. Nicht zuletzt scheint das auch eine Geldfrage zu sein.

Beim Besuch auf dem Friedhof wurde unter anderem Unkraut auf den Wegen und freien Grabstellen kritisiert. An Bürgermeister Felix Kusicka als Chef der Verwaltung richtete sich der Vorwurf, dass sowohl auf dem Friedhof als auch auf dem zuvor besichtigten alten Friedhof zu wenig für Ordnung und Sauberkeit gesorgt werde. Allerdings hat Kusicka einen guten Grund für sein Zögern: Beide Anlagen werden durch das Stadterneuerungsprogramm des Landes gefördert. Hier wartet der Bürgermeister auf den Landesbescheid, um dann tätig zu werden.

In Biergarten kam Ewald Gleich noch auf ein Thema zu sprechen, das ihm besonders am Herzen liegt: Bei künftigen Bauvorhaben sollte für eine ausreichende Zahl kleinerer seniorengerechter Wohnungen gesorgt werden. Ob ein solches Vorhaben unter Umständen im Rahmen des Betreuten Wohnens entweder von der Gemeinde oder einem anderen Bauträger in Angriff genommen wird, soll noch geprüft werden. eib

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019