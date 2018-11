Stolz auf das Gemeinschaftswerk

Biblis.Zwei Minuten dauerte der Werbefilm der Jugendfeuerwehren Biblis. Im bis zum letzten Platz besetzten Kommunalen Kino „Die Filminsel“ berichtete Gemeindejugendfeuerwehrwart Christian Durer vom langen Weg von der Idee bis zur Fertigstellung des Trailers, der im nächsten halben Jahr als Vorspann im Kino über die Leinwand flimmern wird, möglichst viele Jugendliche erreichen und zum Mitmachen animieren soll.

Von der Idee im Januar bis zur Premiere dauerte es elf Monate. Vorstellungen und Erwartungen wurden sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Jugendwarten in Nordheim und Wattenheim gesammelt. „Bis zum April dauerten die Vorarbeiten und Vorbereitungen“, berichtete Durer. Ein „Fahrplan“ wurde erstellt, und gemeinsam mit dem Offenen Kanal Worms wurde das Projekt an zwei Drehtagen fulminant umgesetzt. Das Feuerwehrgerätehaus verwandelte sich in eine Filmkulisse, und 32 Mitglieder der Jugendfeuerwehren wurden zu Darstellern und Werbern in eigener Sache.

Authentisch und fachlich korrekt

Unzählige Einstellungen wurden versucht, um das ehrenamtliche Engagement, den Zusammenhalt in den Gruppen, gemeinsames Lernen, Feiern und die unzähligen Aktivitäten im Bild festzuhalten. „Alles war sehr eng getaktet und zeitlich oft nicht einfach“, berichtete Durer von aufregenden Drehtagen.

Denn die Jugendlichen legten Wert darauf, authentisch aus ihrem Leben zu berichten, und fachliche Fehler sollten ebenso vermieden werden, wie der Film realistisch sein sollte. Durer zeigte sich nicht nur dankbar gegenüber der Bürgerstiftung Biblis, die den Film finanziell unterstützt hatte, sondern schloss in seine Dankesworte auch die Gemeinde, die Filminsel und nicht zuletzt den Offenen Kanal Worms und Musiker Dominik Heer ein. Dieser hatte die musikalische Begleitmusik geliefert. Die Lampertheimer Feuerwehr und ihre lange Drehleiter hatte zudem die „Höhenaufnahmen“ erst möglich gemacht.

Doch sein größter Dank und Anerkennung galt den jugendlichen Darstellern. „Es macht stolz“, erklärte er und zollte ihnen „seinen allergrößten Respekt“.

Begeistert zeigte sich auch Johannes Berg, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Der Film hat auch wieder das Gemeinschaftsgefühl und die Kameradschaft gestärkt“, erklärte er.

Schließlich sollen die Jugendlichen nach ihrer Zeit in der Nachwuchsarbeit in die Einsatzabteilungen der Wehren übergeben werden. Spätestens dann müssen sie sich im Einsatzfall auf ihre Kameraden verlassen können und mit ihnen Hand in Hand zusammenarbeiten. Der Trailer soll künftig auch auf YouTube, Instagram und Facebook zu sehen sein.

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018