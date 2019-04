Stolz auf stattliche Summe

Biblis.Strahlende Gesichter bei der KAB Biblis: Im Gemeindezentrum St. Bartholomäus übergab das Bürstädter Prinzenpaar Manuela II. und Marcel II. einen Spendenscheck über 1300 Euro. Gesammelt haben sie das Geld während der Kampagne bei insgesamt 41 Auftritten.

Der „Prinz“ Marcel Kranz leitet selbst die Kinder- und Jugendfreizeit und fährt auch in diesem Jahr mit etwa 60 Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 17 Jahren weg. „Die Reise führt nach Rothenburg ob der Tauber“, berichtet Kranz. Das Spendengeld wird gebraucht, weil auf diese Weise Jugendliche mitfahren können, die sich die Übernachtungs- und Verpflegungskosten nicht leisten können, erklärte der engagierte Ehrenamtliche.

Kranz hatte mit „seiner“ Prinzessin Manuela Seitz zuvor um die Verteilung der Spenden gerungen. Aber sie teilen die Summe gerecht auf – also unterstützt sie mit ihrer Hälfte von 1300 Euro den Wünschewagen des ASB. Hinzu kommt noch ein Gutschein der Firma Süsskind. „Ich habe einen Bericht im Fernsehen über den Wagen gesehen und ihn auch schon in Bürstadt und beim Rheinland-Pfalztag im Einsatz gesehen“, erklärte die quirlige Prinzessin. Sie ist stolz auf die Spendenfreudigkeit der Narren. Manuela Seitz freute sich besonders darüber, dass die Mitglieder des Bollerwagenclubs sich höchst persönlich mit der Spendenbox in der Hand für ihre Anliegen eingesetzt hatten.

Mit bei der fröhlichen Spendenübergabe war SKK-Gardetänzerin Nadine Fattor. „Ich habe so viele Veranstaltungen gesehen und war sogar am Fastnachtssonntag mit auf der Rolle“, erzählte sie mit leuchtenden Augen. „Wir haben viel gelacht“, sagte sie. So hätten sie das teilweise anstrengende Pensum mit bis zu sieben Auftritten an einem Abend gemeinsam gut überstanden. Fell

