Straßen gesperrt

Biblis.Zum Gurkenfest gibt es in Biblis einen verkaufsoffenen Sonntag. Die teilnehmenden Geschäfte haben am Sonntag, 30. Juni, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung ist das Rathaus in Biblis am Gurkenfest-Montag, 1. Juli, bereits ab 11 Uhr geschlossen. Außerdem weist die Verwaltung auf Straßensperrungen aufgrund des Gurkenfestes hin. Von Mittwoch, 26. Juni, bis einschließlich Dienstag, 2. Juli, sind folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt:

Darmstädter Straße: vom Rathaus bis zur katholischen Kirche,

Kirchstraße: von der katholischen Kirche bis zur Wattenheimer Straße,

Bürstädter Straße: von der Wattenheimer Straße bis zur katholischen Kirche,

Kirchgässchen: komplett,

Eine Umleitung verläuft wie folgt: Wattenheimer Straße, Viktoriastraße, Heinrichstraße und Darmstädter Straße.

Außerdem werden in diesem Zeitraum die Bushaltestellen in der Darmstädter Straße 9 (gegenüber Bürgerzentrum) und in der Kirchstraße (Bereich Alte Schule) in die Wattenheimer Straße verlegt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.06.2019