Biblis.Die Verträge zur Erschließung des Neubaugebiets „Helfrichsgärtel III“ sollen nach Auskunft der Verwaltung am Montag unterzeichnet werden. Das Baugebiet ist auch Thema bei der Sitzung des Bauausschusses am heutigen Mittwoch um 19 Uhr im Rathaus. Dabei entscheiden die Fraktionen, wie die Straßen in dem Wohngebiet heißen sollen. Außerdem geht es um eine Änderung des dort geltenden Bebauungsplans. Künftig sollen dort maximal drei Wohneinheiten pro Gebäude erlaubt sein. Bislang sind es zwei Einheiten. Weitere Themen sind die Kosten für die Renovierung des Gemeindewohnhauses in der Lenaustraße 18, die Baugrenzen zur B 44 (FLB-Antrag), die Planungen für den Wertstoffhof, die Änderung der Stellplatzsatzung im Hinblick auf barrierefreies Bauen, der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Kleinen Rosengasse und schließlich noch die Vorverkaufsrechtssatzung der Gemeinde Biblis. Bei der Sitzung sind Besucher willkommen. red