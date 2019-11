Straßensperrungen in Biblis

Biblis.Aufgrund unaufschiebbarer Sanierungsarbeiten an der Gasleitung ist die Korngasse von der Einfahrt Heinrichstraße bis zur Ecke Friedhofstraße bis voraussichtlich 16. Dezember tagsüber voll gesperrt. Von 17 bis zirka 7 Uhr sowie an den Wochenenden wird die Straße halbseitig von der Heinrichstraße in Richtung Friedhofstraße befahrbar sein.

Bis zum 30. November finden in der Kleinen Rosengasse Fräs- und Asphaltarbeiten statt. Für das Erneuern der Fahrbahndecke ab 29. November ist es erforderlich, die Kleine Rosengasse für mindestens 24 Stunden voll zu sperren.

Wegen des Bibliser Weihnachtsmarktes werden vom 29. November bis einschließlich 2. Dezember folgende Straßen für den Durchfahrtsverkehr gesperrt: Hochschildstraße, von der Darmstädter Straße bis zum Anwesen Hochschildstraße 10 sowie die Bachgasse von Hausnummer 1 bis 3 b. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.11.2019