Streaming neuer Filme bereitet Sorgen

Biblis.Wie hält man zu Corona-Zeiten die Motivation seines Mitarbeiterteams hoch? Mit dieser Frage beschäftigen sich auch die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden der Filminsel. Seit Anfang des zweiten Lockdowns musste im kommunalen Kino der Betrieb erneut eingestellt werden.

Und nicht nur das. „Wir mussten den Multimediavortrag von Bergsteiger Hans Kammerlander absagen. Dafür hatten wir großen Aufwand betrieben und sind sogar in die Kultur- und Sporthalle in Nordheim ausgewichen“, erzählt Birgit Gimbel. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die Lesung mit Christian Berkel wurde bereits ein zweites Mal verschoben. Im August ist das große Open-Air-Kino ausgefallen. Dann liefen wieder Filme an, und das Hygienekonzept wurde umgesetzt. Das kommunale Kino war wieder in Betrieb, wenn auch mit weitaus weniger Zuschauern. Damit ist jetzt wieder Schluss.

Probleme mit Haltbarkeit

„Die Filme für den November waren alle schon bestellt und mussten dann bei den Verleihfirmen storniert werden. Die Staffelfilme abzusagen war kein größeres Problem“, erklärt Marcus Müller. Allerdings gibt es Probleme mit den Snacks für die Theke. „Wir hatten ausgerechnet vor dem zweiten Lockdown Großeinkauf gemacht. Verschiedene Sachen sind nicht lange haltbar“, erläutert Birgit Gimbel.

Beide gehen davon aus, dass es in diesem Jahr mit dem Betrieb der Filminsel nichts mehr wird. „Wir müssen ja nicht davon leben. Kommerzielle Kinos sind da härter getroffen“, erklärt Marcus Müller. Viel mehr Sorgen machen sie sich um das Verhalten der früheren Besucher. „Neue Filme werden jetzt im Streaming angeboten, unter anderem bei Disney. Corona hat das Ganze jetzt beschleunigt. „Wir halten das nicht auf“, stellt Birgit Gimbel fest.

Das könnte auch dem neuen Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ widerfahren, dessen Start auf das Frühjahr 2021 verschoben worden ist. „Bond war bei uns immer ein großer Publikumsmagnet. Und wir würden uns über einen mehrfach ausverkauften Zuschauersaal freuen“, sagt Müller. Er hat die Besucherzahlen dieses Jahres schon mal zusammengetragen. Es waren ganze 4000 von Januar bis November. Im März kam der erste Lockdown, von April bis Mitte August war kein Vorführbetrieb. Dann galten die Hygieneregeln mit den verminderten Kartenverkäufen.

In regulären Jahren kamen mit Open-Air-Kino rund 11 000 Zuschauer. Dahingegen sehen die Zahlen von September und Oktober 2020 mit jeweils rund 300 Besucher eher dürftig aus. „Zeitweise waren wir ausverkauft – mit denen, die ins Kino durften“, sagt Müller. Die mit rot-weißem Band abgesperrten Zuschauerreihen wirkten nicht besonders einladend, aber die Betreiber hatten keine andere Wahl, da sie das Kino öffnen wollten.

Auch das Weihnachtsessen der Mitarbeiter läuft in diesem Winter etwas anders ab. Weil ein gemeinsames Essen nicht möglich ist, haben sich die beiden Vorsitzenden etwas ausgedacht. Am Dienstag, 1. Dezember, wird gegen Abend der Food-Truck „Lara‘s Kantinchen“ im Hof seinen Stellplatz finden. „Alle Mitarbeiter und die Nachbarn in der Hintergasse sind eingeladen, sich ihr Essen für Zuhause abzuholen“, so Birgit Gimbel. Es gibt unter anderem Käsespätzle. Saumagenburger oder Raclettepfännchen.

Natürlich bleibt der Food-Truck etwa zwei Stunden dort, damit die rund 20 Leute aus dem Team nicht auf einmal zusammentreffen, sondern zeitlich versetzt kommen können. Bei dieser Gelegenheit werden auch alle Artikel aus dem Kino-Shop verteilt, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht sein wird.

„Das ist zumindest ein kleiner Ausgleich für das Engagement der Mitarbeiter und für das Durchhalten in dieser von der Pandemie geprägten Zeit“, sagt Müller. Es hatte auch einige Teammitglieder gegeben, die nach der Wiedereröffnung des Kinos nicht mehr mitarbeiten wollten, aber das seien nur wenige gewesen. Normalerweise seien etwa zehn Mitarbeiter an einem Filmwochenende im Einsatz.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.11.2020