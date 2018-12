Streit um Macki Messer

Biblis.Lars Eidinger, Tobias Moretti und Hannah Herzsprung sind in „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ zu sehen, der am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel läuft. Im August 1928 wird im Berliner Schiffbauerdamm Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ uraufgeführt. Das Stück wird zum vollen Erfolg, was den Urheber dazu veranlasst, sein Werk für eine Filmadaption vorzubereiten. Der Komponist Kurt Weill steht ihm tatkräftig zur Seite, gemeinsam streben sie danach, die „Dreigroschenoper“ auf die große Leinwand zu bringen.

Doch ihr Vorhaben, die im 19. Jahrhundert angesiedelte Geschichte um den Ganoven Macheath zu verfilmen, scheitert schon bald an den unterschiedlichen Absichten von Autor und Produktionsfirma. Während Brecht nicht weniger als den außergewöhnlichsten Film aller Zeiten drehen will, verfolgen die Produzenten rein wirtschaftliche Interessen. Schlussendlich bringt Brecht die Produktionsfirma sogar vor Gericht.

„Aufbruch zum Mond“

Ryan Gosling und Claire Foy spielen Neil Armstrong und seine Frau Janet in „Aufbruch zum Mond“. Der Ingenieur Armstrong arbeitet Anfang der 60er Jahre als Testpilot für Jets und Raketenflugzeuge und hat mit seiner Frau Janet und den beiden Kindern Rick und Karen eine liebende Familie hinter sich, die ihm den Rücken stärkt. Sein ganzes Leben ändert sich jedoch, als seine Tochter an einem Gehirntumor stirbt und die Familie nach einer Veränderung sucht. Diese bietet sich, als die NASA für ein Mondprogramm auf der Suche nach Piloten mit Ingenieurswissen ist. Neil nutzt die Chance und zieht mit seiner Familie nach Houston, wo er eine Ausbildung zum Astronauten beginnt. Nach etlichen Strapazen und Testflügen kämpft er sich bis an die Spitze und wird bald gemeinsam mit Buzz Aldrin und Michael Collins mit der Apollo-11-Mission zum Mond geschickt. Zu sehen ist der Film von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Dezember, um 20 Uhr. Der Kinderfilm macht eine Woche Pause. cid

