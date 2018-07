Anzeige

Biblis.Die Feuerwehren der Gemeinde Biblis sind am Dienstag gegen 18 Uhr zu einem Flächenbrand im Bereich der Bundesstraße 44 in Richtung Bobstadt gerufen worden. Wenige Minuten später war das erste Fahrzeug in Richtung der Einsatzstelle unterwegs.

Feuerwehrsprecher Ralf Becker schildert, dass auf einem abgeernteten Getreideacker rund 50 Quadratmeter Stroh- und Getreidereste Feuer gefangen hatten. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf ein kleines Waldstück, das an den Stoppelacker angrenzt, übergreift.

Die Einsatzkräfte konnten laut Becker „zügig und ohne Probleme“ das Feuer ablöschen. Gegen 19 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. Vor Ort waren die Feuerwehren Biblis und Wattenheim mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften. Die Feuerwehr Nordheim verblieb als Einsatzreserve im Feuerwehrhaus.