Superhelden im Kampf

Biblis.Der Film „Glass“ läuft von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Februar, jeweils um 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel. Kevin Wendell Crumb ist noch immer auf freiem Fuß und hochgefährlich. Der junge Mann, der mehrere Persönlichkeiten in sich vereint, hat schon einige Menschenleben auf dem Gewissen.

Der unverwundbare David Dunn, der seit dem Krebstod seiner Frau gemeinsam mit Sohn Joseph eine Sicherheitsfirma betreibt, heftet sich deshalb an seine Fersen, um ihm das Handwerk zu legen. In einem Lagerhaus kommt es zum Show-down.

Jagd nach dem Schlüssel

Am Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr, wird „Der Nussknacker und die vier Reiche“ von Lasse Hallström als Kinderfilm gezeigt. Die Geschichte spielt in London zum Ende des 19. Jahrhunderts. Zu Weihnachten bekommt die aufgeweckte Clara ein mechanisches Ei geschenkt, das ihr ihre kürzlich verstorbene Mutter Marie hinterlassen hat.

Clara kann das Ei jedoch nicht öffnen, denn das geht nur mit einem speziellen Schlüssel. Der fällt ihr auf der Weihnachtsparty ihres Patenonkels Drosselmeyer urplötzlich in die Hände, um kurz darauf von einer frechen Maus stibitzt zu werden.

Clara nimmt die Verfolgung des kleinen Nagers auf und landet dabei in einer magischen Welt, die aus vier Reichen besteht und in der es hoch her geht. Clara hat viel zu tun, den Schlüssel wiederzufinden. cid

