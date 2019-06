Superhelden retten die Welt

Biblis.„Can you ever forgive me?“ heißt der Film, der am Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr im Bibliser Kino läuft. Melissa McCarthy spielt darin Lee Israel, eine angesehene Biografin, die vor dem Bankrott steht. Sie bekommt mit, wie viel Geld Menschen für Briefe prominenter Persönlichkeiten bezahlen und verkauft gefälschte Schriftstücke.

Zudem sind die Avengers zurück, und zwar mit „Endgame“ in 3D. Die Superhelden erobern von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juni, jeweils 20 Uhr, die Leinwand.Thanos hat die Hälfte allen Lebens im Universum ausgelöscht. Die Avengers sind machtlos dagegen. Die Superhelden-Gemeinschaft bekommt mit Captain America, Captain Marvel und Ant-Man Unterstützung im Kampf gegen den Widersacher.

Der Animationsfilm „The Lego Movie 2“ wird für Kinder am Sonntag, 9. Juni, 17 Uhr, gezeigt. Fünf Jahre, nachdem die Pläne des skrupellosen Lord Business vereitelt werden konnten, haben die Duplo-Invasoren aus dem Weltall die heile Lego-Welt zerstört. Emmet führt sein Leben jedoch unbeirrt weiter, bis ein außerirdischer Eindringling namens General Mischmasch seine Freunde entführt. cid

