Taekwon-Do beginnt wieder

Biblis.Die TG Biblis gibt bekannt, dass ab Dienstag, 25. August, das Taekwon-Do-Training für fortgeschrittene Kinder und Erwachsene wieder stattfinden kann. Es beginnt um 17.30 Uhr in der Jahnturnhalle. Für die Kinder wird es eine Stunde dauern. Die Umkleiden können nicht genutzt werden. Also sollten die Teilnehmer direkt im Dobok kommen. Beim Betreten der Halle ist eine Maske zu tragen und 1,50 Meter Abstand zu den anderen zu halten. Während des Trainings kann die Maske abgenommen werden. Das Kids-Training kann zurzeit noch nicht angeboten werden. Auch die Fitness und Präventionsgymnastik Frauen 50 plus, die immer dienstags von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Trainingsplan stand, findet bis auf Weiteres nicht statt. red

