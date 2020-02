Täter erbeuten Schmuck

Biblis.Über eine unverschlossene Terrassentür sind zwei unbekannte Täter am späten Mittwochnachmittag zwischen 16 und 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lenaustraße in Biblis eingestiegen. Nach Angaben der Polizei durchsuchten sie die Räume, erbeuteten Schmuck und flüchteten dann in Richtung Lessingstraße. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet. Nach deren Aussagen handelt es sich um zwei circa 25 Jahre alte und etwa 1,70 Meter große Männer. Einer der Täter war mit einer hellen Jacke bekleidet. Die Polizei in Lampertheim ist mit den weiteren Ermittlungen beschäftigt. Ob ein möglicher Tatzusammenhang mit einem ähnlich gelagerten Fall in Lampertheim besteht, bei dem ein noch unbekannter Täter am Dienstag eine offenstehende Tür nutzte und Schmuck entwendete, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06206/944 00. pol/kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.02.2020