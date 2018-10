Biblis.Am Samstag, 10. November, macht die Bibliser Turngemeinde von 11 bis 17 Uhr beim Tag des Kinderturnens mit. Jedes Jahr am zweiten November-Wochenende sind bundesweit alle Kinder von drei bis zwölf Jahren eingeladen, in den Vereinen beim Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren und Springen mitzumachen.

Spaß und Freude an der Bewegung für alle – so lautet das Motto, unter dem Kinder unabhängig von einer Behinderung oder ihrer kulturellen und sozialen Herkunft die Vielfalt des Kinderturnens ausprobieren. Dafür hat sich die TG ein Programm ausgedacht, das möglichst viele Facetten des Sports präsentiert. So wird von 11 bis 12 Uhr in der Jahnturnhalle gehüpft, gesprungen und getanzt, wenn „Dance4Kids“ ab 6 Jahren ansteht.

Von 12.15 bis 14.15 Uhr findet ein Selbstbehauptungskurs für Kinder der ersten und zweiten Klassen statt. Wer teilnehmen will, kann sich auf der Warteliste auf der TG-Homepage eintragen (Tobias-Mueller@tg-biblis.de). Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr können die Kinder ihr Turnabzeichen ablegen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018