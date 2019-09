Tarantinos neues Drama

Biblis.Mit „Familie Brasch – Eine deutsche Geschichte“ beginnt die neue Woche in der Filminsel am Donnerstag, 26. September, 20 Uhr. Die Familie wird auch die „Manns der DDR“ genannt, weil zwei Kinder, Thomas und Peter Brasch, als Schriftsteller tätig waren und die Familie außerdem weitere Kunst- und Medienschaffende hervorbrachte. Nach 1945 waren die Braschs vom Realsozialismus hellauf begeistert.

Am Wochenende läuft der neue Streifen von Quentin Tarantino: „Once Upon A Time . . . in Hollywood“. Von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. September, ist er um 20 Uhr zu sehen – mit Leonardo Di Caprio, Brad Pitt und Margot Robbie in den Hauptrollen. Der Film dauert 161 Minuten und spielt 1969. Es geht um Rick Dalton, der um seine Karriere als Western-Serienheld fürchtet. Da zieht nebenan der neue Regiestar Roman Polanski mit seiner Frau, Schauspielerin Sharon Tate, ein.

Für Kinder heißt es am Sonntag, 29. September, 15 Uhr: „Alfons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück“. Es ist die Neuverfilmung der populären Kinderbuch-Reihe von Gerhard Holtz-Baumert. Der zehnjährige Alfons Zitterbacke träumt davon, endlich sportlich und gut in der Schule zu sein, außerdem wäre er gerne Astronaut. Leider sieht das im echten Leben ganz anders aus. cid

