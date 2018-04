Anzeige

Bei den Hessischen Nachwuchsmeisterschaften verteidigten Julia Kreider und Helena Bauer im Kunstrad-2er ihren Titel aus dem Vorjahr. Einen Podestplatz errang auch Ina Vollrath in ihrer ersten Saison bei den U11 Schülerinnen mit dem zweiten Platz. Zur Hessischen Meisterschaft der Jugend fuhren vier Sportler. Souverän zeigte sich der Junioren-2er bestehend aus Anna Kreider und Tobias Bauer. Sie wurden Zweite und qualifizierten sich fürs Deutsche Halbfinale. Das schaffte auch Florian Hofmann bei den 1er Männern mit seinem vierten Platz. Mit dem 2er Anna Kreider und Tobias Bauer sowie Florian Hofmann im 1er waren zwei Starter bei den Deutschen Meisterschaften. „Florian belegte bei den Herren einen sehr guten 13. Platz, dem 2er gelang bei den Junioren mit dem siebten Platz sogar der Sprung in die Top Ten Deutschlands“, freute sich Laur.

Aktiv war der Verein zudem im vergangenen Jahr beim Kinder-Frühlingsfest in Biblis. Im Juni und August wurden Kaffee und Kuchen auf dem Groß-Rohrheimer Bauernmarkt verkauft, und die Einradabteilung des Vereins organisierte mit der Sportjugend Hessen die „Gut drauf“-Ferienspiele in Biblis.

Bei der RTF-Abteilung gab es eine Etappenfahrt, Ziel der sieben Teilnehmer war Veilbronn bei Heiligenstadt in der fränkischen Schweiz. Von dort aus fuhren sie mit Etappenführer Kurt Waplinger sternförmig diverse Ziele an – und kamen insgesamt auf 4800 Kilometer.

Die Rennradfahrer waren das ganze Jahr unterwegs und treffen sich zwei Mal in der Woche, so Lehmann. „Der Marathon führte unsere elf Rennradfahrer diesmal über Worms bis an die Grenze zum Elsass: 200 Kilometer lang war die Strecke.“ Die gesamte Abteilung fuhr in der Saison 75 675 Kilometer, im Durchschnitt 4200 Kilometer pro Rennfahrer.

Die Mittwochswanderfahrten hätten sich besonderer Beliebtheit erfreut. „20 bis 30 Personen treffen sich nachmittags, um Ziele in der näheren Umgebung anzufahren, die zwischen 40 und 50 Kilometer weit entfernt liegen können“, erklärte Lehmann. Vom vorderen Odenwald bis in die Pfalz sei es gegangen. Bei 19 Mittwochswanderfahrten plus 39 Sonderfahrten kamen so insgesamt 26 489 Kilometer zusammen. „Diese wurden von 43 Teilnehmern erradelt“, ergänzte Fachwart Manfred Seib. In der Hessenbewertung der Wanderfahrten belege der Verein damit in Klasse 3 den ersten Platz. „Eine schöne Auszeichnung“, fand Seib. Er lobte die Teilnehmer vor allem für ihr diszipliniertes Fahren. Zudem habe es keine Unfälle gegeben.

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.04.2018