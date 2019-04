TC Biblis eröffnet Saison

Biblis.„Deutschland spielt Tennis“ ist eine Aktion des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Hierzu lädt der TC Biblis alle Tennisinteressierten ein. Die Saisoneröffnung und der Aktionstag finden am Sonntag, 28. April, ab 11 Uhr auf der Tennisanlage Josef-Seib-Straße 7 bis 9 statt. Dieser Tag bietet die Gelegenheit, den Tennissport näher kennenzulernen, ebenso kann man sich über den Tennisclub, geplante Events und über das Vereinsgeschehen informieren. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Der TC startet 2019 mit 17 Teams in die Medenrunde, darunter sind vier Jugendmannschaften gemeldet, zwei davon sind Spielgemeinschaften mit Bürstadt und Lampertheim. Bereits am Samstag, 27. April, findet auf der Anlage ab 9 Uhr ein LK Tagesturnier statt. Dabei im Einsatz sind: Herren (Einzel) LK 1-23; Damen (Einzel) LK 1-23; Herren 40 (Einzel) LK 1-23 und Damen 40 (Einzel) LK 1-23. Meldeschluss ist am Donnerstag, 25. April, 12 Uhr. red

