Technischer Defekt löst Alarm aus

Biblis.Die Feuerwehren der Gemeinde Biblis sind am Dienstag gegen 20.15 Uhr zur Firma „Baumit“ ins Gewerbegebiet ausgerückt. Dort hatte die Brandmeldeanlage einen Feueralarm ausgelöst. Nach der Erkundung und Befragung der Mitarbeiter konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Entwarnung geben. Ein technischer Defekt an der Sprinkleranlage hatte den Alarm ausgelöst. Die Brandmeldeanlage konnte zurückgestellt werden. Damit hatten die Brandschützer ihren Teil erledigt und übergaben gegen 21.15 Uhr die Verantwortung wieder an die Baufirma. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Biblis mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 25 Einsatzkräften. red

