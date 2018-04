Anzeige

Biblis.Bei gutem Wetter stand einem schönen Osterspaziergang mit der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Biblis nichts im Wege. Dabei wird an den Gang zweier Jünger nach dem Tode Jesu in Richtung Emmaus erinnert. Als sich ihnen ein Fremder anschloss, erkannten sie erst später den auferstandenen Jesus. Die Wanderung der Bibliser führte nach Abenheim.

Friedel Berg von der KAB freute sich, dass sich 53 Teilnehmer fanden, darunter 13 Kinder. Von Biblis ging es mit dem Auto nach Herrnsheim. Von dort wanderten sie zur Michaelskapelle auf dem Klausenberg in Abenheim. Der Weg führte in der Sonne durch Weinberge. „Ein herrlicher Weg, schön zu laufen“, fanden Berg und die Teilnehmer.

Sechs Stationen vorbereitet

Berg hatte schon früher oft verschiedene Stationen mit Fragen für die Kinder präpariert, so dass diese neben der Wanderung noch ein Quiz bewältigen konnten. Dies gefiel den Erwachsenen so gut, dass sie sich ebenfalls Quizfragen wünschten. „Dem kamen wir gerne nach“, meinte Berg. So gab es für Kinder und Erwachsene an sechs Stationen knifflige Fragen zu beantworten.