Nordheim.Viele bereits bekannte Themen kamen bei der Gemarkungsrundfahrt des Ortsbeirats Nordheim zur Sprache. Die Teilnehmer trafen sich zuerst mit dem Fahrrad am Friedhof. Dort ist kürzlich ein Verkehrsschild aufgetaucht: Tempo 30. Bürgermeister Felix Kusicka berichtete verärgert, dass Unbekannte es auf einer Baustelle gestohlen und am Friedhof angeschraubt hätten. „Das ist ein Eingriff in den Straßenverkehr und zudem Sachbeschädigung. Beim nächsten Mal gibt das eine Strafanzeige“, drohte der Verwaltungschef.

Die Stelle mit den Kriegsgräbern ist sehr gut zurechtgemacht und gepflegt, lobten die Ortsbeiräte. Im hinteren Teil werde sich bald etwas ändern, kündigte Bürgermeister Felix Kusicka an. „Die Gräber laufen bald ab, dann werden sie entfernt.“ Es sollen drei Fundamente entstehen, die alle Urnenstelen aufnehmen können.

Der Bürgermeister wunderte sich, dass die neuen Stützmauern der Friedhofwand noch nicht verputzt sind. „Es ist mir wichtig, dass der Friedhof in einem einigermaßen guten Zustand ist“, betonte er.