TG veranstaltet Spielefest für Kinder

Biblis.Die TG Biblis will trotz Corona ihr internes Kinder- und Spielefest am Samstag, 22. August, veranstalten – unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln. Zu beachten ist, dass die Kinder von einem Erwachsenen begleitet werden. Das gilt auch für Geschwisterkinder, die mitkommen. Mitzubringen sind Kugelschreiber, Sportbekleidung sowie Mund-Nasen-Maske für Start und Ziel. Es wird eine Teilnehmerliste geführt. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz der TG-Halle. Von dort aus geht es zum Stadion. Es gibt pro Turngruppe eigene Startzeiten. Die Eltern-Kind-Gruppen sind von 10 bis 11 Uhr dran, die Kinder in Bewegung von 11 bis 11.30 Uhr, das Kinderturnen Tanz und Bewegung von 11.30 bis 12 Uhr, das Kinderturnen von 12 bis 12.30 Uhr. Gymnastik, Taekwon-Do und die Fourth Wave Kids sind von 14 bis 15 Uhr am Start. red

