Ticketverkauf für Sommerkino läuft an

Biblis.Das Filminsel-Team des kommunalen Kinos bietet erneut Sommerkino im Bibliser Pfaffenau-Stadion an. Dies findet am Freitag, 9. August, und Samstag, 10. August, ab 19 Uhr statt. Filmstart ist jeweils ab Sonnenuntergang. Karten kosten 9 Euro und gibt es in der Filminsel, bei Hollerbach, in der Lesezeit und im Internet unter filminsel-biblis.de/tickets.

Auf dem Rasen im Pfaffenau-Stadion finden an jedem der beiden Tage maximal 600 Besucher Platz. Am Freitag läuft der mit dem Oscar prämierten Film „Bohemian Rhapsody“ und am Samstag der aktuelle Musik-Film „Rocketman“. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Tickets je Abend sind für 9 Euro erhältlich.

Für das leibliche Wohl sorgen die Food Trucks von der „Bratenflotte“ mit leckeren Pulled Pork, Turkey und Veggie-Burgern. „Stop4Wok“ kommt mit frischen Bio-Asia-Gerichten. Der „Ratskeller“ aus Bürstadt bietet Flammkuchen, Spießbraten und Bratwurst an. Frisch gezapftes und handgebrautes Craft-Beer wird von der „Braumanufaktur Sander“ aus Worms angeboten. Ebenfalls dabei ist die Eisboutique „Da Carlo“ aus Biblis.

Als Verstärkung zur Organisation der Veranstaltung ist der Jugend-Förderverein BiNoWa mit ins Boot gekommen. Der Verein verkauft Softdrinks, weitere Getränke und Popcorn.

Für die Besucher werden Klapp-stühle aufgestellt. Bierzelt-Garnituren und Stehtische sind bei den Food-Trucks platziert. Picknickdecken oder Liegestühle können mitgebracht werden. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Es gibt Rucksack-Kontrollen. Die Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt. Das Wetterrisiko wird beim Kauf eines Tickets mitgetragen.

Die Firma DS Fotostyle aus Bürstadt stellt einen Foto-Camper für Erinnerungsfotos auf. Requisiten sind vorhanden. Die Fotos können kostenlos gedruckt und gleich mitgenommen werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.06.2019