Tierische Abenteuer in der Filminsel

Biblis.Es wird am nächsten Wochenende tierisch in der Filminsel. Der Animationsfilm „Pets 2“ läuft von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. August, jeweils um 20 Uhr. Kaum verlassen die Menschen früh morgens ihr Zuhause, um zur Arbeit oder in die Schule zu kommen, geht es in ihren Wohnungen auch schon drunter und drüber. Hund Max und seine Kumpane haben allerdings nicht nur Spaß, sondern auch neue Sorgen, als im Tumult der Großstadt sowie beim Familienurlaub auf dem Land ein Baby gehütet werden soll. Und als wäre das noch nicht genug, verliert die Spitz-Dame Gidgetauch noch Quietschebienchen, das von Max über alles geliebte Spielzeug, an eine Horde neurotischer Katzen. Während sie sich auf eine gefährliche Rettungsmission begibt, will auch Kaninchen Snowball für das Gute eintreten. Es will einen weißen Tiger aus den Fängen eines fiesen Zirkusbesitzers befreien. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.08.2019