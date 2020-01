Tim Putz gewinnt erneut bei Schachmeisterschaft

Biblis.Tim Putz hat die Jugend-Schachmeisterschaft in Biblis gewonnen. Das Turnier des Schachvereins Biblis wurde in den vergangenen Wochen an mehreren Spieltagen im Schnellschachmodus mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Spieler und Runde ausgetragen.

Dabei konnte Tim Putz einmal mehr seine Ausnahmestellung beweisen und souverän mit fünf Siegen aus fünf Runden den Titel erringen. Ebenso klar ging der zweite Platz im Gesamtklassement an Peter Weis mit vier Punkten vor Umut Kizilarslan und Ela Cavusoglu (beide mit drei Punkten). In den Sonderwertungen gingen die ersten Preise an Ela Cavusoglu (Mädchen), Umut Kizilarslan (U15), Nilay Cavusoglu (U12) und Mert Cevikdal (U9).

Nach der Siegerehrung ließen Jugendliche und Erwachsene mit einer traditionellen Feier das Schachjahr 2019 ausklingen. red

