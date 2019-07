„Tintenklecks“ erfüllt Wünsche

Biblis.„Wir hatten richtig viel Spaß“, zeigten sich Haily und Neila begeistert vom Angebot der Bibliser Schulkindbetreuung Tintenklecks. Mit ihrer dreiwöchigen Ganztagesbetreuung unter dem Motto „Alles was Spaß macht“ sorgt das Tintenklecks-Team mit Action und Kreativität dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Die Kinder spielen, nähen, handwerken und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. In der dritten Woche konnten zudem die künftigen Erstklässler in die Betreuung schnuppern und dort erste Erfahrungen sammeln.

In diesem Jahr, so Leiterin Conny Brutscher, habe sich kein spezielles Thema für die Ferienbetreuung herauskristallisiert. Sonst schlagen die Kinder immer ein Motto vor, doch die ganz große Idee fehlte diesmal. Stattdessen galt das Thema „Alles was Spaß macht“ – mit viel Spielraum für die Wünsche der Kinder.

„Einige Jungen und Mädchen haben sich an schöne Aktionen aus den vergangenen Ferien erinnert und baten um Wiederholung dieser Angebote“, erklärte Brutscher. Hierzu gehörte etwa das Nähen. „Total cool, dass wir das noch mal machten. Wir haben diesmal Sorgenfresser mit der Nähmaschine genäht“, berichtete Haily. Sie freute sich an der Arbeit mit der kleinen Nähmaschine und fand es toll, mit Stoffen zu hantieren und zu etwas Neuem zu gestalten. So entstanden bunte kleine „Monster“ mit Reißverschluss-Mund.

Auch die Werkstattarbeiten mit Ytongsteinen kamen sehr gut an. Mit Hammer und Meisel zauberten die kleinen Steinmetze die verschiedensten Formen aus dem weichen Stein. Silhouetten von Häusern entstanden ebenso wie Gesichter oder moderne Kunstwerke. „Ich habe den Stein so bearbeitet, dass er zum Wasserfall wird, wenn er mit Wasser begossen wird“, erzählte Marlon stolz. Das Werk wird einen Ehrenplatz im heimischen Garten bekommen. „Das Arbeiten mit den Steinen machte vor allem den größeren Jungs enorm viel Spaß, sie lebten sich darin richtig aus und waren schwer am Handwerkeln“, beobachtete Betreuerin Petra Kühner.

Auszeit vom Schulstress

„Während der Ferien haben die Kinder für solche Arbeiten Zeit, innerhalb der normalen Schulkindbetreuung können wir das so nicht anbieten“, sagte Conny Brutscher. Der Zeitplan der Kinder sei eng gestrickt: Schule, Betreuung, Hausaufgaben und Arbeitsgruppen. Da bleibe für zeitaufwendige, kreative Aktionen nicht viel Raum.

Der Vormittag begann stets mit freiem Spiel, nach dem gemeinsamen Frühstück standen die ersten Motto-Aktionen an. Mal wurden Sorgenfresser genäht, mal ging es raus in den Schulhof, wo Sport, Bewegung und Koordination auf dem Plan standen, ebenso Wasserspiele bei gutem Wetter. Nach dem Mittagessen war meist freies Spiel angesagt. „Mir haben neben der Ytong-Werkstatt die beiden Ausflüge gut gefallen“, stellte Marlon fest, dem schlossen sich Haily und Neila an. In der ersten Woche ging es in den Stadtpark nach Lampertheim, in der zweiten Woche in den Herzogenriedpark nach Mannheim.

Pro Woche wurden zwischen 35 und 40 Kinder betreut, in der dritten Woche werden’s noch mehr. „Im neuen Schuljahr kommen 32 Kinder neu in die Betreuung, damit haben wir neunzig Jungen und Mädchen“, berichtete Conny Brutscher. Die künftigen Abc-Schützen können sich während der dritten Betreuungswoche ein wenig umschauen, so dass nach den Ferien der Einstieg leichter fällt.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019