Tor aus Sonnenblumen begrüßt Abc-Schützen

Nordheim/Wattenheim.Die Steinerwaldschule hat sich für ihre jüngsten Neuzugänge etwas ganz besonderes einfallen lassen: Jeder Erstklässler durchschritt einen liebevoll gebastelten Torbogen aus Efeu und leuchtend gelben Sonnenblumen. Klassenlehrerin Ilka Peter-Reichert hieß die 16 Jungen und Mädchen alle einzeln willkommen. Zur Feier in Nordheim durften sie jeweils zwei Begleitpersonen mitbringen, die in der großen Turnhalle ein gutes Stück hinter den Kindern Platz nahmen.

Die Erstklässler hörten dabei gespannt zu, was sie alles in den nächsten Wochen erwartet. Die Vorfreude war den Jungen und Mädchen deutlich ins Gesicht geschrieben. Und auch der Weg durchs Blumentor in den etwas ernsthafteren Lebensabschnitt – begleitet von der neuen Klassenlehrerin – machte offensichtlich großen Spaß. sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.08.2020