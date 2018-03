Anzeige

Biblis.Der Bibliser Haupt- und Finanzausschuss prüft die Kosten für die Verlegung einer Versickerungsrigole (56 000 Euro) und die Instandsetzung des maroden Abwasserpumpwerks der Pfaffenau-Halle, bei dem die Steuerung ausgefallen ist. Laut Verwaltung sei es am wirtschaftlichsten, die Anlage für 16 500 Euro komplett zu erneuern. Im Moment werde der Pumpensumpf per Hand leer gepumpt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem noch die Renovierung des Gemeindehauses in der Lenaustraße 18, der Neubau des Wohn- und Geschäftshauses in der Kleinen Rosengasse, die Vorverkaufsrechtssatzung sowie der Ankauf von landwirtschaftlichem Gelände und der Erwerb von Grundvermögen im Zuge einer Zwangsversteigerung. Die Sitzung findet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr im Rathaus statt. Zu der öffentlichen Sitzung sind interessierte Bürger eingeladen. red