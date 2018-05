Training im Winter ein Problem

Anzeige

Der neue Trainer der Ersten Mannschaft ist Jens Starck, bei den Damen ist der Trainerposten derzeit vakant. Bormuth blickte auch auf die Veranstaltungen zurück: Los ging es mit dem Neujahrsempfang und dem Grillfest zum 1. Mai. Die SG hat sich an den Kerwen in Wattenheim und Nordheim beteiligt sowie am Weihnachtsmarkt in Nordheim. Im Oktober und November gab es vier Theateraufführungen der Gruppe „Die Dollbohrer“. Und es fand ein Mottoabend für die Mitglieder in der Sporthalle Wattenheim statt. Bormuth bedankte sich bei allen Helfern. Monika Klauder hält die Internetseite auf dem aktuellen Stand. „Das ist allerdings abhängig davon, ob sie Infos von den Abteilungen bekommt“, erklärte der Vorsitzende.

Warteliste beim Herzsport

Die Abteilungen gaben kurz ihre Berichte ab. Überall laufe es gut, alle Kurse und Gruppen seien belegt, zum Teil gebe es Wartelisten wie beim Herzsport. „Aber wir können nur 20 Leute aufnehmen, das ist eine Vorgabe der Krankenkasse“, betonte Karl Hilsheimer, der später für den verstorbenen Abteilungsleiter Franz Herrmann als neuer Mann an der Spitze gewählt wurde.

„Die Dollbohrer“ planen wieder vier Aufführungen am 26. und 27. Oktober und 2. und 3. November mit dem Stück „In Hawaii gibt’s Lewwerkäs mit Ei“, kündigten die Verantwortlichen an. Die Mitgliederversammlung verabschiedete außerdem die Nutzungsordnung für den Mannschaftsbus und die vom Finanzamt geforderten Änderungen in der Satzung.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.05.2018