Transport der Castoren ausgesetzt

Biblis.Der für das Frühjahr geplante Rücktransport von sechs Castoren mit hochradiaktiven Abfällen aus dem englischen Sellafield ins Zwischenlager nach Biblis wird ausgesetzt. Das erklärte die für den Transport zuständige Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) in Essen am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung. Ein konkreter Termin für den Transport war bisher nicht öffentlich gemacht worden.

„Nicht verantwortbar“

Die GNS beruft sich in ihrer Mitteilung auf Polizeibehörden, die für die Begleitung des Transports zuständig sind. Diese hätten mitgeteilt, dass der Polizeieinsatz mit Blick auf die Corona-Ausbreitung derzeit nicht verantwortbar und der Transport somit nicht durchführbar sei. GNS erklärt weiter, die beteiligten Unternehmen und Behörden würden sich „zu gegebener Zeit über ein neues Terminfenster für die Rückführung verständigen“.

Deutsche Atomkraftwerke hatten radioaktiven Müll in die Wiederaufbereitungsanlage nach Sellafield geschickt. Nach aktuellen internationalen Vereinbarungen müssen die Betreiber die Castoren nun zurücknehmen (wir berichteten mehrfach). mas

