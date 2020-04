Trauerfeiern nur noch im Freien

Biblis.Die Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Biblis fallen derzeit aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus aus. Diese Regelung gilt zunächst bis 19. April, Pfarrer Arne Polzer geht aber von einer Verlängerung aus. Betroffen sind auch Trauerfeiern und Beerdigungen: Die Anzahl der Trauergäste ist auf den engsten Familien- und Freundeskreis zu beschränken, ein Mindestabstand muss eingehalten werden. Trauerfeiern finden nur noch im Freien statt.

Das Büro der Gemeinde ist besetzt, aber nur telefonisch erreichbar unter 06245/70 39 oder per E-Mail an arne.polzer@ekhn.de. Auf Facebook präsentiert Pfarrer Polzer regelmäßig geistliche Angebote für Kinder und Erwachsene. Diese sind auf seinem neuen Youtube-Kanal „Einfachglauben“ abrufbar. Zum Thema Kinderkirche und Kindergottesdienst bietet auch Gemeindepädagogin Dorothee Engelhardt auf dem Youtube-Kanal „Kinderkirche digital“ Inhalte an. red

