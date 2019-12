Traum von einer Welt ohne Krieg

Biblis.Einen sehr stimmungsvollen ökumenischen Wortgottesdienst hat die KAB in der Pfarrkirche St. Bartholomäus gefeiert. Anlass war die Aussendung des Friedenslichts, das von der Geburtsgrotte in Bethlehem Biblis gereist ist. „Stell dir vor, es gäbe Frieden in der Welt“, lautete das Motto, und viele der KAB-Mitglieder betätigten sich als Sprecher vorne am Mikrofon. Die ganze Zeit über war die Kirche in mystisches Halbdunkel getaucht. Dafür leuchteten das Friedenslicht und die vielen angezündeten Kerzen umso mehr.

Die musikalische Begleitung hatte Stefan Spreizenbarth an der Orgel übernommen. Ergänzt wurde das Orgelspiel mit dem Instrumenten-Solo von KKM-Dirigent Rainer Weis. Es waren sphärische, zarte Klänge, die sehr berührten.

Der Gottesdienst begann mit der Stimme von Maria Kissel, die im Publikum in den vorderen Bankreihen saß. „Ich träume von einer Welt, in der es keine Gewalt und keine Kriege mehr gibt. Ich träume von einer Welt, in der die Natur geschützt und geachtet wird“, hieß es beispielsweise. „Ja, das sind schöne Träume, da möchten wir gerne mitträumen. Doch was können wir kleinen Leute für den Frieden tun, sind wir da nicht machtlos? Es kommt schon darauf an, wie wir in unseren Familien und in unserer Umgebung zusammenleben. Dann kann schon der Frieden im Kleinen viel bewirken“, meinte Ursula Wenz wieder von oben vom Vorlesepult aus.

Die liturgische Eröffnung und Begrüßung übernahm Pfarrer Arne Polzer von der evangelischen Kirche. Später trug sein katholischer Kollege Pfarrer Ludger Maria Reischert, Texte aus dem Evangelium vor und hielt die Predigt.

Reinhold Bauer von der KAB stellte Gedanken zum diesjährigen Motto vor. „Können wir uns angesichts der weltpolitischen Lage überhaupt noch vorstellen, dass es überall Frieden gibt? Angesichts von Krisen, terroristischen Anschläge und rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht? Ein dänisches Sprichwort sagt: ‚Du verlierst nichts, wenn du mit einer Kerze die eines anderen anzündest‘. Kommt, lasst uns beginnen, jetzt, du und ich“, rief er auf.

In der Lesung gab es von Rosi Lausecker ein chinesisches Märchen zu hören, in dem zwei benachbarte Länder fast in Krieg geraten wären. Nun ging es darum auszukundschaften, wo man am besten die Grenze überschreiten könne – und beide Kundschafter kamen mit derselben Botschaft zurück. Es gebe nur eine Stelle, aber an der lebt ein braver kleiner Bauer mit seiner Frau, deren Liebe groß sei, und sie seien die glücklichsten Menschen der Welt. Wenn man über dieses Gelände einmarschiere, würde dieses Glück zerstört. „Das sahen dann die Könige auch ein, und der Krieg unterblieb – wie jeder Mensch begreifen wird“, lautete der Schlusssatz.

Gemeinsame Fürbitten

Die Fürbitten hielten die Pfarrgemeinderäte aus den katholischen Gemeinden Biblis, Wattenheim und Groß-Rohrheim sowie der evangelische Kirchenvorstand zusammen. Nach jeder Fürbitte stimmte Gabi Lemmert einen Solo-Gesang an, der von Orgelmusik begleitet wurde. Am Ende übergaben KAB-Vorsitzender Georg Flörchinger und sein Stellvertreter Thomas Zimpfer das Friedenslicht an Bürgermeister Felix Kusicka stellvertretend für alle Bibliser.

Dann wurde es hell in der Kirche und die KAB verteilte das Licht an alle, die mit Kerzen und kleinen Laternen gekommen waren. Danach gab es Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck im Durchgang vor dem Pfarrbüro. Die Senioren in der Residenz am Weichweg bekamen das Friedenlicht von der KAB gebracht.

