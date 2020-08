Trockenes Gras brennt in Biblis und Bobstadt

Einsatz an den Gleisen in Biblis: Die Wehr löscht den Flächenbrand. © FW Biblis

Biblis/Bobstadt. Brennendes Gras und Gebüsch haben am Wochenende zum Einsatz der Feuerwehren von Biblis und Bobstadt geführt. Zu einem Flächenbrand an der Bahnlinie rückten die Bibliser Einsatzkräfte am Samstagabend aus - wie übrigens schon am Wochenende zuvor. Gegen 18.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute alarmiert, weil in der Höhe der alten Möbelfabrik rund 50 Quadratmeter Grünstreifen sowie eine Hecke in Brand standen.

Elf Einsatzkräfte löschten den Brand und suchten danach das Gelände noch nach Glutnestern ab. Anschließend wässerten sie die Grünfläche weiträumig. Eine Brandursache konnten sie nicht feststellen. Sie appellieren aber an die Bürger, angesichts der Trockenheit und der heißen Temperaturen wachsam zu bleiben und die Brandgefahr von Wäldern und Wiesen nicht zu unterschätzen. Davor warnen auch ihre Kollegen in Bobstadt. Offenes Feuer und Funkenflug im Freien seien unbedingt zu vermeiden.

Die Bobstädter Wehr eilte am Sonntag gegen 11.35 Uhr zu einem Feldweg in Verlängerung der Waldstraße, wo mehr als zehn Quadratmeter Grasfläche und Gebüsch glimmten. Durch schnelles Eingreifen konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass das Feuer auf die Trafostation und mehrere Starkstromleitungen übergreifen konnte. Die Brandschützer kontrollierten anschließend den Bereich mit einer Wärmebildkamera und wässerten ihn stark. Die Brandursache sei ebenfalls unklar. cos

