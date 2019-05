Türen und Fahrzeuge stehen offen

Biblis.Die Freiwillige Feuerwehr in Biblis lädt am Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür am Feuerwehrstützpunkt ein. Die Verantwortlichen von Wehr und Verein zeigen allen Interessierten aus Biblis und der Umgebung das Feuerwehrgerätehaus und den Fahrzeugpark. Somit kann auch ein Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr gegeben werden. Am Nachmittag stehen einige Vorführungen der Jugend und der Kinderfeuerwehr an. So wird das „Brandhaus entzündet – und fachmännisch wieder gelöscht.

Auch kulinarisch haben sich das Küchenteam und die Feuerwehrfrauen einiges einfallen lassen. So gibt es Rollbraten mit Beilagen, und in der feuerwehreigenen Caféteria stehen jede Menge Kuchen und Torten bereit. Für die kleinen Gäste wird wieder eine Hüpfburg aufgebaut und steht zum Toben und Spielen bereit. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.05.2019