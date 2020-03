Udo macht sein Ding

Biblis.Mit „A Rainy Day in New York“ hat Regisseur Woody Allen erneut einen Film über seine Lieblingsstadt vorgelegt. Eigentlich sollte es für das junge Studenten-Paar Ashleigh und Gatsby ein romantisches Wochenende in New York werden, doch es kommt anders. Der Film läuft nur am Donnerstag, 12. März, 20 Uhr, in der Filminsel.

Am Wochenende von Samstag, 14., bis Sonntag, 15. März, jeweils 20 Uhr, wird „Lindenberg! Mach dein Ding!“ gezeigt. Auch lange vor seinem großen Bühnendurchbruch 1973 in Hamburg erlebte der Rockmusiker Udo Lindenberg so manches Abenteuer. Bevor alles begann, zog es ihn von der Einöde Gronaus nach Hamburg, wo er eine Band gründet. Doch der Weg dahin war lang. Er trommelte als Jazz-Schlagzeuger in Bands und hatte einen höchst gefährlichen Auftritt in der libyschen Wüste.

Am Sonntag, 15. März, 15 Uhr, wird für Kinder der Film „Vier zauberhafte Schwestern“ gezeigt. Jedes der Mädchen beherrscht eines der vier Elemente – doch nur, solange sie nicht streiten. Das will die böse Zauberin Glenda ausnutzen, einen Keil zwischen die Schwestern treiben und so die Kraft der magischen Windrose für sich gewinnen. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.03.2020