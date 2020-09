Umgehung Wattenheim wird geprüft

Die L 3261 führt mitten durch Wattenheim. © Berno Nix

Biblis.Ist das Thema der Ortsumgehung Wattenheim nur dem Wahlkampf geschuldet? Diese Frage warf SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler im Rahmen der Gemeindevertretung auf. Die CDU hatte ihren Antrag zur Prüfung der Ortsumgehung Wattenheim vorgetragen.

„Wir stimmen dem zu, aber nur, weil es geprüft werden soll“, betonte Fiedler. Die SPD will wissen, ob die im alten Flächennutzungsplan eingezeichnete Trasse in einer Liste des Wirtschafts- und Verkehrsministerium des Landes steht, und unter welchen Bedingungen eine Umgehung gebaut werden könne. Unter anderen gebe es die Naturschutzgebiete und den Lärmschutz zu berücksichtigen. Auch die Flächen müssten erst in den Besitz der Gemeinde gelangen.

Auch die Nachbarn im Blick

„Das zu prüfen, ist der erste Schritt zur Umgehung, den wir machen können. Ob wir das aber noch erleben?“, fragte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Platz und wies das Argument Wahlkampf zurück. Bürgermeister Volker Scheib, der den Antrag letztendlich ins Rollen gebracht hatte, meinte dazu: „Es nützt nichts, nur Wattenheim zu entlasten. Es geht unter anderem auch um Wehrzollhaus und Rosengarten, und das ist ein Thema der interkommunalen Zusammenarbeit. Wir haben schon Kontakt zu Politikern auf Landes- und Bundesebene aufgenommen.“ Die Entscheidung fiel einstimmig für den Prüfantrag.

Beim CDU-Antrag zum Thema Windelcontainer waren sich die Fraktionen schnell einig. Es wurde ohne Gegenstimme beschlossen, künftig zwölf kostenlose Windelsäcke für Familien mit Babys und inkontinente Erwachsene bereitzustellen. Sven Vollrath (SPD) ergänzte, dass dieses Angebot bekannt gemacht werden müsse. Außerdem solle die Gemeinde bei inkontinenten Menschen das Verfahren mit der Bescheinigung vom Arzt überdenken und damit die Hemmschwelle abbauen. Fiedler merkte an, dass die Windelsäcke im Rhythmus der schwarzen Tonne rausgestellt werden können, ohne dass die Tonne selbst dabei ist.

Beim SPD-Antrag zur Verbesserung des Fahrradnetzes gab es Einigkeit bei der Abstimmung. „Das ist nicht von heute auf morgen zu realisieren, es muss eine Prioritätenliste geben“, so Fiedler. Er würde gerne die Liste der Gemeinde mit der des Kreises abgleichen. Er rief dazu auf, Förderprogramme zu nutzen und die entsprechenden Gelder im Haushalt festzulegen. Platz wandte noch ein, dass auf Weisung des Landes viele landwirtschaftliche Wege befestigt wurden und jetzt als Radwege genutzt werden. Er wollte wissen, ob das Land sich an den Erhaltungskosten beteiligt. Das soll geprüft werden.

Schließlich wurde Josef Hebling von der Gemeindevertretung für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren als Ortsgerichtsschöffe bestätigt.

