Wattenheim.In der Sitzung des Ortsbeirats Wattenheim stand das Grün an der Straße Am Golfpark auf der Tagesordnung. Hierzu will Landschaftsplaner Rolf Schepp einen Vorschlag ausarbeiten, der im Herbst umgesetzt werden soll. Der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib plant außerdem eine Bürgerversammlung mit den Anliegern.

Der Ortsbeirat wurde darüber informiert, dass die Firma Omlor künftig ihr Betriebsgelände wieder sichern und den kaputten Bauzaun aufrichten wird. Im Zuge der Renaturierung sind Hecken geplant, die wachsen müssen, aber dann undurchdringlich werden. Denn es gebe immer wieder illegale Badegäste, die sich am See aufhielten, was Anlieger in der Sitzung bestätigten. Problematisch ist das aufgrund des Lärms und der Hinterlassenschaften.

Scheib erinnerte am Schluss der Sitzung an die Umgehungsstraße für Wattenheim, die im Flächennutzungsplan des Regierungspräsidiums von 2006 zu finden ist. „Diese Variante ist noch vorhanden. Denken Sie darüber nach“, gab Scheib den Ortsbeiräten mit nach Hause. Die Umgehungsstraße würde von Nordheim kommend nördlich bei den Seen vorbeiführen und beim Wasserwerk wieder einscheren. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.07.2020