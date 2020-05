Abbildung der Nordheimer Rheinbrücke (zwischen 1939 und 1942). © Berno Nix

Auch Biblis-Nordheim ist in der Nacht zum 26. März 1945 stark umkämpft. „In Nordheim hatten wir rund 20 deutsche Kriegsopfer – sie sind hauptsächlich in den letzten Tagen gefallen“, erklärt Günter Mössinger vom Verein für Heimatgeschichte in Nordheim. „18 Opfer sind auf dem Ehrenfriedhof der Gemeinde begraben.“ Die Kämpfe seien erheblich gewesen, in erster Linie sei aber nicht um das Dorf,

...