Umrüstung möglich

Biblis.Der Bibliser Bauhof besitzt jetzt ein 7000 Liter fassendes Wasserfass, das auch von der Feuerwehr genutzt werden kann. Es steht auf einem einachsigen Anhänger, der von einem Traktor gezogen wird. Der Anhänger wird zum Wässern von Bäumen und Pflanzen genutzt. Mit Hilfe eines speziellen Anschlusses kann das Wasserfass zu einem zusätzlichen Ersatzwassertank für die Feuerwehr umgerüstet werden. Mit einer Feuerwehrpumpe lässt sich das Wasserfass in kurzer Zeit befüllen. Anschließend besteht die Möglichkeit, das Wasser an ein Feuerwehrfahrzeug zu übergeben. Die Technik macht es auch möglich, das Wasserfass an einem offenen Gewässer oder an einem Feldbrunnen zu befüllen.

Das Gespann steht während der Sommermonate auf dem Bauhofgelände bereit. Es unterstützt die Feuerwehrleute im Falle eines Flächen- oder Waldbrandes auf einem Gelände, wo keine oder nur eine schlechte Wasserversorgung besteht. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.05.2019