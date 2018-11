Unterstützer dringend gesucht

Biblis.Die gute Nachricht zuerst: Die Bürgerstiftung Biblis hat mit Thomas Reis, Klaus Maltry und Bürgermeister Felix Kusicka drei neue Zustifter gefunden. Bei einer Stifterversammlung, die im Bürgerzentrum stattfand, zeichnete Gerd Reis in seinem Rechnungsbericht 2017 jedoch kein rosiges Zukunftsbild. Um weiterhin eigene oder Projekte Dritter unterstützen zu können, sucht die Bürgerstiftung dringend nach weiteren Zustiftern und Spendern.

Dabei konnte Vorsitzende Britta Spatz ein beeindruckendes Zeugnis über geleistete Vorstandsarbeit ablegen. Die Stiftung unterstützte 15 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 9164 Euro. So erhielten Kitas Geld, um einen Mitmachzirkus zu finanzieren oder einen Ausflug zum Frankfurter Flughafen zu machen.

Viel Geld verteilt

Die katholische Bibliothek freute sich über einen Büchertrog. Der Chor „Freestyle“ bekam fürs Jubiläum finanzielle Unterstützung. Für den Seniorentreff wurden Liederhefte angeschafft. Die Garde der Babbeldasche erhielt für ihre Dreispitzhüte einen Zuschuss, ebenso der Fastnachtsverein „DFC unner uns“ für neue Tanzschuhe.

Geld gab es auch für einen Imagefilm der Jugendfeuerwehr Biblis. Von den Bürgerstiftungen Biblis und Bürstadt bekam die Tanzgruppe Mio, die von Lisa Ritzert trainiert wird, einen Zuschuss, um an den Weltmeisterschaften in Polen teilnehmen zu können. Zudem kamen alle Kinder der Schule in den Weschnitzauen in den Genuss, das Schlaginstrument Cajon zu erlernen. Daneben wurden eigene Projekte organisiert und durchgeführt. So der Neujahrsempfang und der Ehrenamtstag in Kooperation mit der Gemeinde Biblis.

Einen finanziellen Beitrag gab es zum Kulturprogramm des Gurkenfestes. Am Freiwilligentag übernahm die Stiftung die Verpflegung der Ehrenamtlichen. Ein neues Insektenhotel wurde ermöglicht. Auch der beliebte Nikolausservice konnte wieder angeboten werden.

„Bei der Auswahl der eigenen Projekte wurde darauf geachtet, eine ganzheitliche Förderung anzustreben, um somit viele Förderbereiche aufzugreifen“, erklärte Britta Spatz. Für die insgesamt zwölf eigenen Projekte wurde eine Gesamtfördersumme von 11 453 Euro ausgegeben. Darin enthalten sind auch die Ausgaben für das Großprojekt „Jedem Kind ein Instrument“, das in Zusammenarbeit mit der Brass Band Biblis angeboten wird und an dem zwölf Kinder teilnehmen.

Stiftungsratsvorsitzender Alfred Kappel dankte dem Vorstand für die geleistete Arbeit. Die Kontrollfunktion sei eine leichte Aufgabe gewesen, bemerkte er. Kappel und seine Stiftungsratskollegin Ursula Diaz standen zur Wiederwahl. Beide wurden einstimmig wiedergewählt. Auch die Entlastung des Vorstandes war reine Formsache.

Weitere Bürger gewinnen

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden dann noch Ideen gesammelt, wie weitere Bibliser für die Bürgerstiftung gewonnen werden könnten. „Es ist nicht so einfach in dieser Zeit, neue Zustifter und Spender finden“, betonte Vorsitzende Britta Spatz. Doch es soll auf jeden Fall der Versuch unternommen werden. So will das Stiftungsteam bereits am Weihnachtsmarkt in Biblis verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018