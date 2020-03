Unterstützung beim Einkaufen

Biblis.Wegen der Corona-Krise haben sich Bürgermeister Felix Kusicka und sein Nachfolger Volker Scheib gemeinsam dazu entschieden, ein solidarisches Netzwerk für die Gemeinde Biblis zu initiieren. Unter dem Motto „Biblis – Menschen helfen“ werden nun unter Mitwirkung der Gemeinde Biblis sowie mit Ehrenamtlichen und in Begleitung der Sozialagentur Fortuna entsprechende Hilfsstrukturen sowie niederschwellige Entlastungs- und Hilfsangebote vor Ort aufgebaut, gebündelt und kostenfrei angeboten. Das kündigt die Verwaltung in einer schriftlichen Mitteilung an.

Das Angebot soll vom Einkaufsservice über die Abgabe von Rezeptbestellungen bis hin zum Gassigehen mit dem Hund oder anderen Erledigungen reichen. Es habe bereits Gespräche mit Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Arztpraxen zur besseren Vernetzung gegeben.

Die Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikel für den täglichen Bedarf sei für Menschen mit Vorerkrankungen, geschwächtem Immunsystem oder körperlichen Einschränkungen und auch für ältere Personen wegen der bestehenden Infektionsgefahr kaum mehr möglich. Sie alle sollten zu Hause bleiben, um sich zu schützen. Hier wolle die Gemeinde Biblis ansetzen, um Bürger in dieser Zeit zu schützen und ihnen zu helfen.

Dank an „Biblis ist bunt“

„Ohne nachbarschaftliche Unterstützung werden wir nicht durch die Corona-Krise kommen“, so Kusicka und Scheib. „Mir liegen zudem Menschen in besonderen Lebenslagen, wie Bürger, die eine Berechtigung für die Nutzung der Tafel haben, die im Moment auch geschlossen ist, sehr am Herzen. Auch ihnen wollen wir mit unserer Initiative helfen und eine Versorgung ermöglichen“, betont Scheib. Beide schicken ihren Dank für das ehrenamtliche Engagement an die bereits in Biblis tätige Hilfsinitiative des Vereins „Biblis ist bunt“. Kontakte wurden ebenfalls schon geknüpft und man freue sich auf eine gute Zusammenarbeit. „Die Koordinierung aller Hilfsangebote in der Gemeinde Biblis, die einheitliche Vernetzung von Helfern und Hilfesuchenden, sorgt sicherlich dafür, dass sich das volle Potenzial dieser Hilfsaktion entfalten kann“, ist sich Kusicka sicher.

Telefon und E-Mail

Die Hilfsinitiative „Biblis – Menschen helfen“ sei ab sofort erreichbar. Für den Erstkontakt gibt es bei der Gemeinde Biblis die Telefonnummer 06245/28 82, die zunächst während den Öffnungszeiten des Rathauses besetzt ist. Ebenso können Helfer, die sich engagieren oder Bürger, die ein Hilfsangebot wahrnehmen möchten, sich per E-Mail an Menschen-helfen@biblis.eu melden. Zwei Mitarbeiterinnen der Verwaltung kümmern sich hier um die Organisation. In den nächsten Tagen will die Gemeinde Biblis hierzu noch weitere Informationen auf ihrer Homepage veröffentlichen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 31.03.2020