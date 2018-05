Anzeige

Biblis.Die KAB Biblis hat die Einnahmen aus ihrem letzten Kinderkleider- und Spielzeugbasar an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen bei Speyer gespendet. Die KAB-Vorstandsmitglieder Silke Dotzauer, Georg Flörchinger und Thomas Zimpfer übergaben einen Scheck in Höhe von 500 Euro an Kathrin Saßmannshausen. Der gemeinnützige Trägerverein finanziert sich über Spenden und Partnerschaften und ermöglicht Kindern und deren Angehörigen eine Begleitung über den gesamten Krankheitsverlauf.

Die Übergabe der Spende fand direkt im Kinderhospiz statt. So konnten sich die KAB-Mitglieder direkt vor Ort ein Bild von den vielfältigen Aufgaben der teilweise auch ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter machen und waren beeindruckt von der Professionalität und der Empathie, die im Kinderhospiz überall zu spüren war. Dies bestärkte die KAB darin, dass die Spende an der richtigen Stelle angekommen ist. red