Varianten diskutiert

Biblis.In der gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse in Biblis stellte Bürgermeister Felix Kusicka Pläne der Bahn zum Umbau der drei Bahnübergänge in der Gemeinde vor. Sie müssen erneuert werden, weil die verwendete Technik störanfällig ist. Bei allen Maßnahmen trägt Biblis ein Drittel der Kosten.

Zu jedem Bahnübergang gibt es zwei Umbauvorschläge. Der Übergang in der Pfaffenaue (Josef-Seib-Straße) ist ein landwirtschaftlicher Weg und als Radweg ausgewiesen. Hier hätte es die Möglichkeit gegeben, die Straße zu verbreitern. Nach einiger Diskussion waren sich die Fraktionen einig, dies nicht zu tun, sondern die Fahrbahn so zu lassen.

Der Übergang Kirchstraße Richtung Gemeindesee gehört zum Gebiet des Stadtumbaus. Der See solle aufgewertet werden. Daher sei der Bahnübergang von besonderem Interesse, unter anderem, weil dort einige Parkplätze sind.

Der Übergang in der neuen Friedhofstraße zum Gewerbegebiet würde die Gemeinde rund 700 000 Euro kosten. „Bei einem Rückbau erwarten wir, dass die Bahn die Kosten trägt“, führte der Bürgermeister aus. An dieser Stelle sollen Schallschutzwände von der Bahn gezogen werden. Wenn der Übergang offen bleibt, wäre das eine Unterbrechung für die Wände, die aber nach einer Schließung gefüllt werden könnte. „Dann könnte man über eine weitere Wohnbebauung im Gewerbegebiet nachdenken“, so Kusicka. SPD-Fraktionschef Josef Fiedler meinte, dass der Übergang kaum genutzt werde, dort aber eine große Brachfläche sei, deren Nutzung sehr reizvoll sei. Das unterstützte CDU-Fraktionschef Hans-Michael Platz. Und ein durchgängiger Schallschutz bringe ebenfalls Vorteile. cid

